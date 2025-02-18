Компания «Мострансавто» утилизировала более 5 тысяч старых шин в декабре и январе

В декабре и январе компания «Мострансавто» отправила на переработку свыше пяти тысяч старых шин. Их общий вес достиг 170 тонн. В Минтрансе Московской области подчеркнули, что 2,2 тысячи старых покрышек утилизировали в первом месяце 2025 года.
В ведомстве напомнили, что втомобильные шины разлагаются больше 100 лет. Это может навредить природе. Переработка позволяет не только сохранить окружающую среду, но и дать материалу вторую жизнь. Например, вторсырье используют при изготовлении современных напольных покрытий для детских площадок или производства кровельных материалов.
Компания также направляет на переработку отработанные масла.
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