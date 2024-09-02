Компания «Мострансавто» раздала школьникам световозвращающие браслеты и значки

Фото: Минтранс Подмосковья

Компания «Мострансавто» раздала маленьким пассажирам световозвращающие значки и браслеты в честь начала учебного года. Подарки помогут школьниками быть видимыми на дорогах в темное время суток.

Памятные сувениры раздавали на остановочных пунктах, расположенных рядом со школами. Всего компания подарила около трех тысяч полезных аксессуаров маленьким жителям Подмосковья.

Световозвращающие элементы можно прикрепить на рюкзак, одежду или велосипед.

Не допустить роста жалоб на общественный транспорт — одна из знаковых задач, подчеркнул губернатор Андрей Воробьев. В зависимости от сезона пассажирам важно наличие и кондиционеров, и обогревателей.

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