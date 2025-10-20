Компания «Мострансавто» рассказала об условиях соцкарт с сопровождающим

Если у пассажира с ОВЗ есть социальная карта Москвы или Московской области специальной категории, его сопровождающий может оплачивать поездку в транспорте Подмосковья по ней же второй раз. Для спутника проезд будет бесплатным, сообщили в областном Минтрансе со ссылкой на «Мострансавто».

Проезд со скидкой для жителей Московского региона осуществляется по социальным картам и «Стрелкам». Количество пользователей картами «С сопровождающим» на маршрутах подмосковного перевозчика составляет 1,3% от общего числа льготных.

В ведомстве отмечают, что автобусы «Мострансавто» приспособлены для маломобильных граждан, родителей с колясками и пожилых людей. Для удобства в них встроены системы книлинга и механические аппарели.

В салонах также имеются места для инвалидных колясок с креплениями и кнопками связи с водителем.