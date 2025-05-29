Компания «Мострансавто» провела донорскую акцию

Работники компании — от специалистов до руководителей — сдавали кровь, чтобы помочь тем, кому она нужна. Всего в этот день кровь сдали 39 человек, пополнив банк крови Подмосковья почти на 18 литров.

«Для нас „Маршруты к сердцу“ — не просто мероприятие, а часть социальной миссии компании. Мы видим, как наши сотрудники осознанно подходят к донорству, и это вдохновляет. Каждая капля крови — это чья-то спасенная жизнь», — прокомментировали в компании.

«Мострансавто» проводит такие донорские акции с 2015 года — они стали доброй традицией и частью жизни коллектива. В этот раз пункт сдачи крови организовали прямо в офисе. Так, каждый донор смог пройти всю процедуру примерно за полчаса, включая оформление документов. За сдачу крови участникам полагались два дополнительных оплачиваемых выходных и компенсация на питание.