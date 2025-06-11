Компания «Мострансавто» провела 34 антитеррористические тренировки с января

С начала года в автобусах «Мострансавто», а также на автостанциях и автовокзалах провели 34 антитеррористические тренировки. На них отработали разные сценарии происшествий, в том числе при обнаружении подозрительных предметов.

Как рассказали в региональном Минтрансе, мероприятия направлены на отработку действий персонала, охранников и подразделений транспортной безопасности в случае происшествий. Тренировки проводят в автобусах, на автовокзалах, автостанциях и производственных базах.

Учения прошли в Лыткарине, Коломне, Егорьевске и других округах. Так, в Лотошине отработали действия при поступлении телефонного сообщения о возможном теракте.

Каждая тренировка длится по несколько часов и включает инструктаж и практическую отработку сценариев.

«Безопасность пассажиров зависит не только от технических факторов, но и от слаженных действий в нештатных ситуациях. Регулярные тренировки помогают поддерживать высокий уровень эффективного взаимодействия между службами», — отметили в компании.

«Мострансавто» продолжит проводить учения на объектах, чтобы обеспечить комфорт и безопасность пассажиров.