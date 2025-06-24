Компания «Мострансавто» пригласила женщин-водителей на работу в 12 филиалов

В компании «Мострансавто» открыт набор женщин-водителей автобусов в разных городах Подмосковья. Сейчас за рулем пассажирского транспорта уже работают 170 женщин, и их число продолжает расти.

Больше всего женщин-водителей трудится в филиале № 2 в Коломне — 32 сотрудницы. На втором месте — Ногинск, на третьем — Подольск. Это говорит о том, что все больше жительниц региона выбирают стабильную работу в пассажирских перевозках.

«Мострансавто» предлагает достойные условия: зарплату от 120 тысяч рублей, разовую выплату в размере 50 тысяч рублей для новичков или тех, кто вернулся в компанию после перерыва более года, бесплатное общежитие или компенсацию аренды жилья до 12 тысяч рублей в месяц.

Тем, у кого есть права категории B или C, компания предлагает бесплатное обучение на категорию D с последующим трудоустройством. Также в июне действует акция «Приведи друга»: сотрудник, который порекомендует нового кандидата, получит 20 тысяч рублей.