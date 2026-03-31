Компания «Мострансавто» пригласила водителей автобусов на работу

«Мострансавто» — ключевой перевозчик Подмосковья. Компания продолжает расширять команду и приглашает на работу водителей как с опытом, так и без не, в том числе участников спецоперации.

Как рассказали в региональном Минтрансе, компания предоставляет финансовую поддержку уже на начальном этапе. При трудоустройстве после перерыва более года водитель получает выплату в размере 50 тысяч рублей. Для специалистов с категорией B или C и возрасте от 21 года предусмотрена возможность пройти переобучение на категорию D за счет работодателя. Стипендия составляет 27 тысяч рублей.

«Это позволяет новичкам быстро освоить востребованную профессию и сразу выйти на конкурентоспособный уровень дохода с официальным оформлением по трудовому кодексу», — отметили в министерстве.

Иногородние могут бесплатно проживать в общежитии или получить компенсацию за аренду жилья до 12 тысяч рублей. Водителям из отдаленных регионов дважды в год возмещают траты на дорогу домой до 10 тысяч рублей.

Отпуск водителя — до 42 дней в год, им предоставляют бесплатную форму и регулярные медосмотры. Родители могут получить путевки для детей в детские лагеря. Также предусмотрена премия за привлечение на работу коллег в размере 15 тысяч рублей.

Узнать больше о вакансиях можно на сайте предприятия или по короткому номеру *1795 или мобильному телефону +7 (903) 161-92-91.