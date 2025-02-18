Компания «Мострансавто» пригласила на работу женщин-водителей

Компания «Мострансавто» приглашает женщин-водителей автобусов на работу в разных округах. На предприятии уже трудятся 172 женщины, а в некоторых филиалах, например, в Коломне, Ногинске и Подольске, их больше всего. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

Для обладательниц водительских прав категорий B или C предусмотрена бесплатная переподготовка на категорию D с последующим трудоустройством. Компания предлагает оформление по ТК, конкурентную зарплату, современные автобусы, бесплатные поездки в транспорте компании, а также проживание в общежитиях или компенсацию за аренду жилья.

Помимо этого, водителям положены увеличенный отпуск, бесплатная форма, путевки в детские лагеря, премии и медицинские осмотры. Для иногородних предусмотрены компенсации на проезд до места работы.

Напомним, при устройстве на работу водители получают выплаты в размере 50 тысяч рублей после прохождения испытательного срока.