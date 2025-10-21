Компания «Мострансавто» пригласила на работу женщин-водителей

Подмосковный перевозчик «Мострансавто» пригласил женщин-водителей автобусов на работу в свои филиалы. Сейчас в компании уже трудятся 175 представительниц прекрасного пола, а в некоторых округах, например, в Коломне, Ногинске и Подольске, их больше всего.

Водителями автобуса, как сообщили в Минтрансе региона, могут стать и автоледи старше 60 лет. Предпенсионеркам и пенсионеркам в компании полагаются дополнительные льготы.

Зарплата на позиции стартует от 120 тысяч рублей. При устройстве предусмотрена единовременная выплата в размере 50 тысяч рублей. Иногородним работникам компания предлагает проживание в общежитиях или компенсацию за аренду жилья.

Всем водителям положены увеличенный отпуск, бесплатная форма, медицинские осмотры, премии и путевки в детские лагеря. Для сотрудников действуют и бесплатные программы переподготовки с гарантированным трудоустройством.

Кроме того, в «Мострансавто» действует мотивационная программа. За приведенного сотрудника назначается денежное поощрение — 10 тысяч рублей, а за двух и более человек, устроенных по рекомендации — по 15 тысяч за каждого. Количество приглашений не ограничено.

Откликнуться на вакансию можно через Telegram-бота компании, на официальном сайте или на платформах HeadHunter и «Авито».