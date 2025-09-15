Компания «Мострансавто» пригласила на работу женщин-водителей

В «Мострансавто» продолжается набор женщин на должность водителей автобусов в разных городах Подмосковья. Сейчас в компании успешно работают 173 женщины. При этом, лидерами по числу сотрудниц остаются филиалы в Коломне, Ногинске и Подольске.

Доход водителей автобусов начинается от 120 тысяч рублей. Новые сотрудницы, которые впервые устраиваются в компанию или не работали в ней более года, получают единовременную выплату 50 тысяч рублей. Для иногородних предусмотрено бесплатное общежитие или компенсация аренды жилья до 12 тысяч рублей в месяц.

В компании также работают женщины старше 60 лет. Для работников предпенсионного и пенсионного возраста предусмотрены дополнительные льготы. Водители пользуются социальными льготами: бесплатным проездом в автобусах Мострансавто, увеличенным до 42 дней отпуском, форменной одеждой, регулярными медицинскими осмотрами и путевками для детей. Для профессионального развития компания предлагает бесплатную переподготовку на категорию D с гарантированным трудоустройством для обладательниц прав категорий B или C.

Напомним, в сентябре действует акция «Приведи друга» — сотрудники, которые порекомендуют нового работника, получают дополнительно 15 тысяч рублей. Чтобы стать частью команды «Мострансавто», необходимо подать заявку на официальном сайте.