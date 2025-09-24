Компания «Мострансавто» пригласила на работу водителей

Компания «Мострансавто» продолжает набор водителей автобусов. Перевозчик приглашает на работу как опытных сотрудников, так и новичков. Им предлагают конкурентную заработную плату, расширенный социальный пакет, финансовую поддержку и бесплатные медосмотры.

Кандидаты на работу в компании могут пройти программу профессиональной переподготовки. Она доступна обладателям водительских прав категорий B и C, которые достигли возраста 21 года. Крупнейший перевозчик региона предлагает официальное трудоустройство и конкурентную зарплату.

Водителям доступен расширенный соцпакет: бесплатный проезд в автобусах компании, комнату в общежитии или компенсацию аренды квартиры на сумму 12 тысяч рублей, регулярные медосмотры

Кроме того, сотрудники «Мострансавто» получают отпуск до 42 дней, бесплатную форму и путевки для детей в летние лагеря. В сентябре компания запустила акцию «Приведи друга», по которой выплачивают премию 15 тысяч рублей за трудоустройство коллеги.

Водителям предоставляют единовременную выплату 50 тысяч рублей при трудоустройстве. Иногородним сотрудникам после прохождения испытательного срока компенсируют расходы на оплату проезда от места жительства до места работы.

В «Мострансавто» уже работают более 10 тысяч водителей. Найти актуальные вакансии можно на официальном сайте компании в разделе «О компании»/«Вакансии». Задать вопросы о трудоустройстве также можно через Telegram-бот и по телефонам +7 495 419-17-95, +7 (903) 161-92-91.