Компания «Мострансавто» пригласила на работу водителей автобусов

Вакансии водителей автобусов открыты в разных городах Подмосковья. Компания «Мострансавто» предлагает официальное трудоустройство, конкурентную заработную плату, социальный пакет, бесплатные поездки на транспорте предприятия и другие льготы.

По данным Минтранса Подмосковья, сегодня в компании работают 10 225 водителей автобусов. Для иногородних сотрудников предусмотрены льготы: бесплатное проживание в общежитиях или компенсация до 12 тысяч рублей за аренду жилья.

У водителей «Мострансавто» увеличенный отпуск до 42 календарных дней, бесплатная форменная одежда, бесплатные путевки в детские оздоровительные лагеря. Предусмотрены премии в размере 10 тысяч рублей за рекомендацию кандидатов. Периодические медицинские осмотры проводятся за счет предприятия.

Водителям автобусов, которые живут более чем в 400 километрах от места работы, после испытательного срока раз в полгода компенсируют расходы на проезд.

С 20 ноября 2024 года все новые сотрудники получают единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей при трудоустройстве в «Мострансавто». Это касается тех, кто не работал в компании в течение последнего года, или тех, кто впервые устраивается на работу в компанию. После этого водитель автобуса или слесарь должен отработать в компании один год.

Актуальные вакансии можно увидеть на официальном сайте в разделе «О компании»/«Вакансии». Соискатели также могут обратиться в центр подбора персонала по телефонам +7 (495) 419-17-95 или +7 (903) 161-92-91.