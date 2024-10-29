Компания «Мострансавто» получит 26 автоматизированных моек до конца года

В 14 подразделениях «Мострансавто» уже работают новые автоматизированные моечные комплексы. Струйно-щеточные установки появились в Верее, Видном, Домодедове, Ивантеевке, Коломне и других округах Подмосковья.

Мойки расположены в специально оборудованных боксах: пять установок — проездные и девять — портальные. Проездные мойки позволяют автобусам малого класса проходить очистку за минуту благодаря неподвижному оборудованию, через которое транспорт движется без остановки.

Портальные мойки, оснащенные П-образной установкой, моют неподвижные автобусы, перемещаясь по рельсам. Производительность такой системы составляет до восьми автобусов в час.

В компании подчеркнули, что автобусы работают в любых погодных условиях, и высокие требования к обслуживанию делают мойку важным этапом их подготовки. До конца года новые комплексы установят в 26 подразделениях компании.