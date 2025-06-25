Компания «Мострансавто» передала на переработку более 540 тонн старых шин с января

Компания «Мострансавто» передала на переработку более 16 тысяч изношенных шин с начала года. Их общий вес превысил 540 тонн.

Как рассказали в региональном Минтрансе, компания заключила договор с предприятием, которое вывозит и перерабатывает изношенные покрышки. Из них делают резиновую крошку, которую используют для напольного покрытия детских площадок и в производстве других изделий.

Кроме того, «Мострансавто» направило на утилизацию более 48 тонн моторного и трансмиссионного масла. Их могут использовать в качестве отопительных ресурсов.

Автобусы компании укомплектованы всесезонными шинами, которые обновляют в соответствии с фактическими потребностями. Всего компания обслуживает более 1.4 тысячи маршрутов. Ежедневно на линии выходит свыше пяти тысяч машин.