Компания «Мострансавто» организовала раздачу воды пассажирам в жару

пресс-служба АО «Мострансавто»
Фото: пресс-служба АО «Мострансавто»

В Московской области установилась жара. На этом фоне «Мострансавто» организовало раздачу воды пассажирам. В компании уточнили, что эти меры позволят повысить комфорт жителей региона.

Питьевую воду раздают на автобусных остановках, автостанциях и вокзалах, а также в автобусах. В Минтрансе Московской области сообщили, что за один день сотрудники «Мострансавто» раздали 500 бутылок воды.

«Все мобильные пункты организованы таким образом, чтобы не препятствовать входу и выходу пассажиров из автобусов», — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что в акции участвует и ЦППК — воду раздают на Белорусском, Казанском, Киевском и других вокзалах.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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