Компания «Мострансавто» организовала перевозку участников хоккейного турнира

Со 2 по 9 августа в Подмосковье проходит VII Детско-юношеский хоккейный турнир «Кубок Александра Овечкина». Автобусы компании «Мострансавто» обеспечивают перевозку участников и гостей спортивного события.

Транспорт встречает юных хоккеистов и сопровождающих их взрослых на вокзалах и в аэропортах, после чего доставляет к местам проживания и на ледовые арены.

В этом году игры проходят на Ледовой арене имени Владимира Петрова в Красногорске и в Ледовом дворце «Арена Мытищи». В турнире участвуют 24 команды из разных регионов России, а также спортсмены из Казахстана и Белоруссии. Финальные матчи состоятся 9 августа на «Арене Мытищи».

Для безопасных перевозок детей автобусы оборудованы по всем требованиям: установлены желтые проблесковые маячки, тахографы, ремни безопасности, системы спутниковой навигации. Все машины проходят регулярный техосмотр и проверку перед выездом, а водители прошли дополнительный инструктаж по безопасности и правилам дорожного движения.