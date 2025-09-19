Компания «Мострансавто» определила лучших водителей

В Коломне на базе МАП № 2 прошел финал корпоративного конкурса «Лучший водитель АО „Мострансавто“». В финале участвовали 42 водителя, отобранные в августе во всех 12 филиалах компании, которая подчиняется Минтрансу Подмосковья.

Участники демонстрировали свои навыки в трех направлениях: знание ПДД, скоростное маневрирование на автобусах ЛиАЗ и ГАЗ и «комфортное вождение» на специальной площадке. Особенно зрелищной была практическая часть: водители выполняли элементы «круг», «бокс», «колея», «змейка», «тоннельные ворота», «эстафета», «стоп».

Победителями в номинации «Автобусы большого класса» стали Алексей Авдеев (МАП № 2 Коломна), Алексей Бараников (МАП № 1 Люберцы) и Юрий Лысов (МАП № 1 Люберцы) — третье. В категории «Автобусы малого класса» первое место занял Дмитрий Шаров и Сергей Павлов (оба из МАП № 11 Балашиха), а также Михаил Волков (МАП № 12 Ногинск). В специальных номинациях победили Александр Миронов (личный зачет среди молодых водителей по скоростному маневрированию) и Антон Журавлев (по знаниям ПДД).