Компания «Мострансавто» объявила о наборе водителей на работу

Компания «Мострансавто» продолжает набор водителей автобусов в филиалах, размещенных по всей Московской области. Один из крупнейших перевозчиков страны приглашает как опытных профессионалов, так и новичков.

Для желающих пройти обучение компания предлагает программу профессиональной переподготовки. Участниками могут стать обладатели водительских прав категорий B и C, достигшие 21 года и имеющие среднее профессиональное образование. «Мострансавто», действующее под контролем Минтранса Подмосковья, обеспечивает официальное трудоустройство, конкурентоспособную заработную плату и доступ к современным комфортабельным автобусам.

Для водителей предусмотрен широкий социальный пакет, который включает бесплатные поездки на автобусах компании, жилье в общежитиях или компенсацию до 12 тысяч рублей за аренду квартиры для иногородних сотрудников. Увеличенный отпуск до 42 календарных дней, бесплатная форменная одежда, а также путевки в детские оздоровительные лагеря также входят в пакет.

Работники могут рассчитывать премии в размере 10 тысяч рублей по программе «Рекомендация кандидатов» и регулярные медицинские осмотры за счет предприятия. Иногородним водителям, зарегистрированным более чем в 400 километрах от места работы, выплачивается компенсация за проезд до места жительства и обратно после испытательного срока.

С ноября этого года заработная плата водителей автобусов изменится. Водительская ставка составит 191 рубль в час и не будет зависеть от зональности. Прием водителей будет происходить без учета разрядов, вместо этой системы введены единые повышающие коэффициенты, которые будут варьироваться в зависимости от класса автобуса, на котором работает водитель: малый класс — 1,03, средний класс — 1,05, большой класс — 1,1 и особо большой класс — 1,3.

За дополнительной информацией соискатели могут обратиться в Единый центр подбора персонала по телефонам: +7 (495) 419-17-95 или +7 (903) 161-92-91.

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