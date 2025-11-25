Компания «Мострансавто» объявила о наборе на работу женщин-водителей

Компания «Мострансавто» продолжает привлекать на работу женщин-водителей Вакансии открыты в разных филиалах по Подмосковью. Сейчас в компании уже работают 176 сотрудниц.

Больше всего женщин трудится в Коломне и Ногинске — по 32 в каждом филиале. На втором месте Подольск, а тройку лидеров замыкают Люберцы.

В компании отметили, что среди водителей есть и женщины старше 60 лет. Для сотрудников предпенсионного и пенсионного возраста предусмотрены дополнительные льготы.

Доход водителей начинается от 120 тысяч рублей. Новым сотрудницам, которые ранее не работали в «Мострансавто» или сделали перерыв более года, выплачивают разовый бонус — 50 тысяч рублей. Иногородним предоставляют бесплатное общежитие или до 12 тысяч рублей компенсации аренды жилья. Также действует программа «Приведи друга»: за каждого приглашенного водителя или слесаря можно получить премию от десяти тысяч рублей.

Сотрудникам доступны и социальные льготы, включая бесплатный проезд на автобусах компании, увеличенный отпуск, форменная одежда, медосмотры и путевки для детей. Женщины с правами категории B или C могут бесплатно пройти обучение на категорию D и гарантированно устроиться в компанию.

Чтобы стать частью команды «Мострансавто», необходимо оставить заявку на официальном сайте компании.