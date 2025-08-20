Компания «Мострансавто» обеспечила перевозку участников футбольного турнира
В Химках проходит международный Кубок Игоря Акинфеева по футболу. Компания «Мострансавто» обеспечивает транспортное обслуживание мероприятия.
Работа предприятия началась еще до официального открытия турнира: автобусы компании перевозили юных спортсменов и их сопровождающих от Ленинградского и Казанского вокзалов, аэропортов Домодедово и Внуково до мест размещения.
Транспорт «Мострансавто» доставлял футболистов к месту проведения игр на стадион «Новые Химки» и обратно. В финальный день турнира, 20 августа, автобусы перевезут частников и сопровождающих на стадион «Арена Химки».
В работе задействованы современные комфортабельные автобусы из разных филиалов предприятия.
Транспортные средства полностью соответствуют государственным стандартам перевозки детей: оборудованы желтыми проблесковыми маячками, тахографами, сиденьями с ремнями безопасности и спутниковыми навигационными системами.
Каждый автобус проходит предрейсовый технический контроль, в рамках которого специалисты проверяют исправность систем, отвечающих за безопасность и комфорт пассажиров.
Водители прошли дополнительный инструктаж.