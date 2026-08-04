Компания «Мострансавто» направила более 308 тонн шин на переработку с начала года

Компания «Мострансавто» передала на утилизацию более 308 тонн изношенных автопокрышек с начала года. Это примерно 12 тысяч шин, полностью утративших свои эксплуатационные качества.

Работы ведутся в рамках договора со специализированной организацией, которая занимается вывозом и переработкой использованной резины. В процессе шины превращаются в резиновую крошку, которая затем применяется для производства покрытий на детских и спортивных площадках, а также используется в дорожном строительстве и при изготовлении кровельных материалов.

Помимо шин, на переработку направляются комплектующие, которые невозможно отремонтировать или восстановить, а также отработанные технические жидкости.

Автопарк Мострансавто оснащен всесезонными шинами, которые заменяются в соответствии с требованиями безопасности и по мере износа. Предприятие обслуживает более 1,4 тысячи маршрутов — городских, пригородных и междугородних. Ежедневно на линию выходят свыше пяти тысяч автобусов. Переработка шин позволяет сократить объем отходов и вовлечь вторичные ресурсы в хозяйственный оборот.