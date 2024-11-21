Компания «Мострансавто» напомнила женщинам о возможностях трудоустройства

«Мострансавто» пригласила женщин на работу водителями автобусов. Работает компания в различных городах Московской области, и на сегодняшний день в ее рядах трудятся 168 женщин.

Для водителей Мострансавто разработан широкий социальный пакет. Он включает бесплатные поездки в автобусах компании, а также возможность бесплатного проживания в общежитиях или компенсацию до 12 тысяч рублей за аренду жилья для сотрудников, не проживающих в регионе.

Кроме того, отпуск для водителей составляет до 42 календарных дней, им предоставляют бесплатную форменную одежду и путевки в детские оздоровительные лагеря. Также предусмотрена возможность получения премии в 10 тысяч рублей по программе «Рекомендация кандидатов» и регулярные медицинские осмотры за счет предприятия.

Водителям, зарегистрированным более чем в 400 километрах от места работы, после прохождения испытательного срока выплачивается компенсация на проезд от дома к работе и обратно. Размер этой выплаты составляет до 100% фактических расходов, но не превышает 10 тысяч рублей. Кроме того, иногородние сотрудники могут рассчитывать на «подъемные» в размере 30 тысяч рублей.

В «Мострансавто» реализуется программа бесплатной профессиональной переподготовки водителей на категорию D. Обучение доступно для водителей старше 21 года, имеющих открытые категории В или С. Соискателей допускают к вождению автобуса только после успешной сдачи экзаменов и прохождения стажировки.