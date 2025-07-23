Компания «Мострансавто» напомнила тарифы на провоз спортивного снаряжения

Для пассажиров компании «Мострансавто» действуют четкие правила транспортировки спортивного инвентаря в автобусах. Некоторое снаряжение можно перевозить бесплатно.

Это касается инвентаря, суммарные габариты которого не превышают 120 сантиметров. В данную категорию попадают сложенные самокаты, роликовые коньки и скейтборды. Для более крупного снаряжения предусмотрена платная перевозка, но его общий размер не должен превышать 180 сантиметров.

Стоимость провоза зависит от маршрута: в городских автобусах цена составляет 63 рубля, на пригородных направлениях на расстояние до 25 километров — также 63 рубля, от 25 до 50 километров — 126 рублей, а свыше 50 километров — 189 рублей.

Важно учитывать, что водитель вправе отказать в перевозке спортивного инвентаря, если он мешает посадке или высадке пассажиров. Кроме того, снаряжение не должно загрязнять салон автобуса и одежду других людей.

«Мострансавто» обслуживает свыше 1 400 маршрутов, включая городские, пригородные и междугородние направления, с ежедневным выходом на линии свыше пяти тысячи автобусов.