Компания «Мострансавто» напомнила правила провоза домашних животных в автобусах

Компания «Мострансавто» напомнила жителям и гостям Московской области правила перевозки домашних животных в автобусах, а также о конкурсе «Фото домашнего любимца в автобусе „Мострансавто“», который продлится до конца сентября.

Бесплатно можно перевозить карликовых собак на руках или в составе ручной клади, а также собак-поводырей. На собаке должен быть намордник, поводок и опознавательный знак. Других животных нужно перевозить в клетках или контейнерах, при этом размеры ручной клади не должны превышать 120 сантиметров.

Собак средних и крупных пород требуется перевозить в наморднике и на коротком поводке. Проезд оплачивается по тарифу на ручную кладь: 54 рубля на городских и пригородных маршрутах до 25 километров, 108 рублей — до 50 километров, и 162 рубля — свыше 50 километров.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо отправить фотографии до 30 сентября на почту oprosmta@yandex.ru. Победители получат призы от компании.

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