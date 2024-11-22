Компания «Мострансавто» напомнила правила перевозки животных в автобусах

«Мострансавто» напоминает жителям и гостям Московской области о правилах перевозки домашних животных в автобусах. Организация является подведомственной министерству транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Собаки-поводыри, помогающие пассажирам с ограниченными возможностями, имеют право на бесплатный проезд. Животные должны быть в наморднике и на поводке, а также иметь специальный опознавательный знак.

Кроме того, бесплатный проезд предоставляется владельцам карликовых собак, если они держат питомца на руках. Для перевозки других животных обязательно использование сумок-переносок, клеток или контейнеров. Пассажиры также должны учитывать, что габариты ручной клади не должны превышать 120 сантиметров в совокупности по длине, ширине и высоте.

Собак средних и крупных пород необходимо перевозить в намордниках и на коротком поводке. Плата за проезд животных взимается дополнительно. Важно помнить, что перевозка животных не должна создавать неудобств для других пассажиров.