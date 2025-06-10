Компания «Мострансавто» напомнила правила перевозки сезонного спортинвентаря

В преддверии июньских праздников «Мострансавто» напоминает всем, кто любит активный отдых, о правилах провоза летнего спортивного инвентаря и средств передвижения в автобусах. Ежедневно компания обслуживает более пяти тысяч транспортных средств на 1,4 тысячи маршрутах.

Самокаты в сложенном виде, ролики, скейтборды и другие небольшие вещи, чьи габариты не превышают 120 сантиметров, можно везти бесплатно. Если снаряжение крупнее, но укладывается в пределы до 180 сантиметров, за него нужно заплатить. Важно, чтобы инвентарь не мешал другим пассажирам и был упакован в чехол. Водитель имеет право отказать в перевозке, если предметы затрудняют вход или выход людей.

Стоимость зависит от маршрута: по городу — 63 рубля, по пригородным направлениям — от 63 до 189 рублей. Эти правила прописаны в законе «Устав автомобильного транспорта».