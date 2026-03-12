Компания «Мострансавто» напомнила правила перевозки домашних животных

Жителям и гостям Подмосковья напомнили правила перевозки домашних животных в автобусах. Свод правил подготовили сотрудники «Мострансавто» совместно с Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В автобусах разрешается бесплатно перевозить собак карликовых пород — в составе ручной клади или на руках. Без оплаты также допускается проезд собак-поводырей, сопровождающих пассажиров с нарушением зрения. При этом животное должно быть в наморднике и на поводке, а также иметь опознавательный знак.

Небольших домашних животных и птиц необходимо помещать в клетки, переноски или контейнеры. При этом общий размер такого багажа по сумме длины, ширины и высоты не должен превышать 120 сантиметров.

Собак средних и крупных пород допускается перевозить только в наморднике и на коротком поводке. Их проезд оплачивают дополнительно по тари. В городских автобусах стоимость составляет 73 рубля, а на пригородных маршрутах сумма зависит от расстояния поездки: 73 рубля — при поездке до 25 километров, 146 рублей — на дистанции от 25 до 50 километров и 219 рублей — при маршруте свыше 50 километров.

В компании также напомнили, что ответственность за соблюдение санитарных требований и поведение питомца во время поездки несет владелец. Животное не должно мешать другим пассажирам или загрязнять салон.