Компания «Мострансавто» напомнила правила перевозки домашних животных

Компания «Мострансавто» напомнила жителям Подмосковья о правилах провоза домашних животных в автобусах. Так, маленьких собак весом до десяти килограммов, например чихуахуа, шпица или йоркширского терьера, можно перевозить бесплатно, если они находятся у хозяина на руках или в специальной переноске.

Собаки-поводыри, которые помогают людям с ограниченными возможностями, тоже перевозятся бесплатно, но при условии, что на них есть намордник, поводок и опознавательный знак. Кошек, птиц, грызунов и других мелких животных можно брать с собой только в клетках или переносках, общий размер которых не должен превышать 120 сантиметров.

Средних и крупных собак разрешено возить только в наморднике и на коротком поводке, при этом за них нужно платить, как за отдельное место. Цена провоза животного в пределах города составляет 63 рубля. На пригородных маршрутах стоимость зависит от расстояния: до 25 километров — 63 рубля, от 25 до 50 километров — 126 рублей, а если больше 50 километров — 189 рублей.

В компании напомнили, что хозяин животного несет полную ответственность за его поведение: питомец не должен мешать другим пассажирам и загрязнять салон.