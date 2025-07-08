Компания «Мострансавто» напомнила о программе переподготовки водителей

В компании «Мострансавто» можно бесплатно пройти профессиональную переподготовку и получить категорию D, чтобы работать водителем автобуса. В 2024 году этой возможностью уже воспользовались 250 человек.

Учеба проходит в автошколах Балашихи, Одинцова, Раменского, Королева и Лобни. Сейчас 124 человека проходят теоретическое и практическое обучение, 95 — готовятся к экзаменам. Остальные уже трудоустроились или ждут пересдачи. Для водителей с категорией B переподготовка длится два месяца, для категории C — 2,5 месяца.

Во время учебы выплачивается ежемесячная стипендия — 22,4 тысячи рублей. Пройти обучение могут мужчины и женщины старше 21 года с водительскими правами категории B или C. После успешной сдачи экзаменов кандидат официально устраивается водителем автобуса в «Мострансавто». Обязательное условие участия — отработать в компании минимум один год.

Записаться на обучение можно по телефону: 8 (903) 161-92-91 или отправить заявку на почту rabota@mtamo.ru.

Напомним, для водителей компании предусмотрены следующие условия: бесплатный проезд на автобусах «Мострансавто», общежитие или компенсация аренды жилья до 12 тысяч рублей для иногородних, отпуск до 42 дней, бесплатная форменная одежда, а также путевки для детей в лагеря. Помимо этого, в июле действует акция — 25 тысяч рублей за рекомендацию кандидата.