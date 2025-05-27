Компания «Мострансавто» будет раздавать воду пассажирам до конца жары

Чтобы сделать поездки комфортнее в жару, компания «Мострансавто» начала раздачу питьевой воды. Как сообщили в Минтрансе Подмосковья, ее можно получить на остановках, автостанциях, вокзалах и прямо в автобусах.
Места раздачи организовали так, чтобы не мешать пассажирам входить и выходить из транспорта. Воду могут получить все желающие, пока держится жаркая погода.
Жителей и гостей региона просят в такие дни особенно заботиться о себе: носить легкую одежду светлых тонов, по возможности избегать солнца и пить больше воды.
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