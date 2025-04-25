Компания «Мособлтепло» начала работу в Подмосковье

Ресурсоснабжающая организация АО «ФПЛК», которая оказывает услуги по отоплению, водоснабжению и водоотведению в Можайском и Рузском округах Подмосковья, сменила название на АО «МособлТепло». Решение приняли, чтобы подчеркнуть направление деятельности и стремление к улучшению качества услуг.
Компания «Мособлтепло» модернизирует и оптимизирует услуги, ориентируясь на клиентов, и нацелена стать надежным поставщиком в сфере ЖКХ. Для этого организация планирует внедрять современные технологии для управления ресурсами, обновлять системы диспетчеризации. Это поможет быстрее реагировать на обращения и эффективнее обслуживать жителей региона.
Генеральным директором компании назначен Андрей Королев. Руководитель имеет пятнадцатилетний опыт работы в сфере энергетики и является бывшим директором филиала АО «Мособлгаз» «Юго-Восток».
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