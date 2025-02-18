Компания «Мособлгаз» запустила Telegram-бота, с помощью которого можно узнать дату техобслуживания в доме, настроить отправку напоминаний о дате работ и получить другую полезную информацию. Бота можно найти, набрав в поисковике @Mosoblgaz_feedback_to_bot .

Пользователи мессенджера также могут оставить пожелания по улучшению работы компании или оценить работу слесаря. Помимо этого, в сервисе собрали полезную информацию по газовой безопасности: как действовать при обнаружении запаха газа, что будет, если не пустить газовщиков во время проведения техобслуживания, как отличить представителя компании от мошенника.

Напомним, идентификация жителей для получения персональной информации осуществляется одним из способов: по адресу газификации, по номеру лицевого счета АО «Мособлгаз» или по лицевому счету МосОблЕИРЦ.