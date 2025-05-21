Компания «Мособлгаз» стала победителем всероссийской многоотраслевой премии

Церемония награждения V Всероссийской межрегиональной многоотраслевой премии профессионалов предприятий городского хозяйства 2024 года состоялась 16 мая в Москве. Подмосковная компания «Мособлгаз» получила главный приз в номинации «Лучшая специализированная газовая организация», сообщили в пресс-службе организации.

Награду вручили заместителю начальника управления по техническому обслуживанию АО «Мособлгаз» Александру Ниточкину. Победу компании обеспечил проект по газовой безопасности. В рамках него предприятие запланировало выйти на новый уровень: внедрить цифровые технологии, пересмотреть вопросы обслуживания и усилить взаимодействие с клиентами. Также в проекте предусмотрели работу с данными, переподготовку работников и поддержку некоторых категорий граждан.

Напомним, ежегодно на премии отмечают лучшие практики и инновационные решения в сфере ЖКХ. В этом году организаторы приняли более 980 заявок по 17 номинациям.