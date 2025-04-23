Компания «Мособлгаз» провела субботники на мемориалах воинской славы Подмосковья

Сотрудники «Мособлгаза» вышли на субботники, чтобы благоустроить более 50 подмосковных мемориалов воинской славы в честь героев ВОВ. Каждый год работники всех филиалов ремонтируют, моют, красят памятники и облагораживают территории вокруг.

«Для подмосковных газовиков это не просто субботник — мы гордимся своей миссией поддерживать порядок и благоустраивать памятные места. Для этого регулярно проводим мониторинг состояния объектов, заботясь о том, чтобы они были в надлежащем виде», — отметил генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

В компании считают, что сохранение памяти о павших героях — общая ответственность. Со своей стороны организация прилагает все усилия, чтобы у памятников хотелось вспоминать о важнейших событиях в истории страны и чтить подвиг погибших на пути к Победе.