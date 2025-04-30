Компания «Мособлэнерго» провела лекцию для студентов МЭИ

Компанию представили советник по бизнес-проектам Дмитрий Якубов и заместитель генерального директора Олег Филиппов. Студентам рассказали о том, чем занимается «Мособлэнерго», как устроена компания, какие условия труда она предлагает и какие перспективы есть у молодых специалистов. Им также разъяснили, что важно для тех, кто хочет работать в этой сфере.

Одним из гостей был Филипп Пахомов — бывший студент МЭИ, который теперь работает начальником участка учета электроэнергии в Красногорском филиале. Он рассказал о своем профессиональном пути — от студента до руководителя.

Представители отдела кадров рассказали о целевом обучении по договору с «Мособлэнерго», которое можно оформить прямо во время учебы. Это дает студентам возможность заранее определиться с практикой и будущей работой.