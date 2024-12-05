Компания «Мособлэнерго» обеспечила электричеством еще 63 соцобъекта

С начала 2024 года специалисты «Мособлэнерго» подключили к электросетям 63 социально значимых объекта в Подмосковье, включая школы, детсады, поликлиники и больницы. Общая мощность составила более 13 МВт, что обеспечило энергоснабжением здания в Домодедове, Сергиевом Посаде, Одинцове, Подольске, Ступине, Звенигороде и других округах.
Специалисты провели работы по подключению новых объектов и увеличению мощностей для реконструируемых учреждений. В рамках технологического присоединения энергетики установили мощные трансформаторы и проложили новые линии электропередачи.
Так, для образовательного комплекса «Полет» в Красногорске ввели подстанцию с трансформаторами по 1250 кВА, а для новой школы в Пушкино — блочную трансформаторную подстанцию мощностью 418 кВт.
Компания «Мособлэнерго» выполняет подключения приоритетно, часто досрочно, обеспечивая энергоснабжение для социальных объектов. Заявки можно подать через Портал потребителя компании.
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