Компания «Мособлэнерго» на треть завершила капремонт электрообъектов

Специалисты компании «Мособлэнерго» уже на треть выполнили программу капитального ремонта электрообъектов. Масштабные работы идут в разных муниципалитетах Подмосковья под контролем министерства энергетики региона.

По словам вице-губернатора Московской области — министра энергетики региона Евгения Хромушина, специалисты отремонтировали 83,5 километров ЛЭП, в 95 подстанциях старое электрооборудование заменили на новое, привели в порядок 57 зданий электроустановок. Кроме этого уже расчищено от древесно-кустарниковой растительности 38 гектаров охранных зон воздушных линий электропередачи.

«Всего в 2024 году в Московской области энергетики отремонтируют 353 километров воздушных и кабельных линий электропередачи, что на 26 километров больше, чем в 2023 году. Также по программе капремонта в этом году планируется заменить электрооборудование 262 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов и отремонтировать здания 258 ТП и РП», — рассказал Хромушин.

Городские округа Подольск, Одинцовский, Раменский и Пушкинский стали лидерами по количеству предстоящих работ. Там находится наибольшее количество объектов, которые необходимо отремонтировать.

К ноябрю практически все мероприятия по программе планируется завершить.

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