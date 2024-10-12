Завод по производству напитков в Ленинском округе вышел на экспорт

Компания «Мегапак» из Ленинского округа входит в число предприятий по экспорту товаров. Она занимается производством безалкогольных и слабоалкогольных напитков.

Московская область занимает пятое место по экспорту сельскохозяйственной продукции. Один из экспортеров — компания «Мегапак».

«Два из трех орденов Ленина в свое время Московская область получила именно за технологии, за инновации, которые постоянно в регионе наши ученые, наши аграрии внедряли. Так и здесь мы демонстрируем те высокие технологии, которые обеспечивают преимущество и экспортный потенциал. Мы пятые в стране по экспорту сельхозтоваров. Это возможно только тогда, когда у тебя высокая производительность и своя научная база», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мегапак» производит порядка 500 миллионов единиц безалкогольных и слабоалкогольных напитков в год. Они имеют в собственности артезианскую скважину, купажное отделение, шесть современных производственных линий с розливом в банки, термопластик и стекло, а также лабораторию, соответствующую высоким стандартам качества.

«Еще два года назад компания одной из первых в Московской области включилась в процесс импортозамещения и наладила выпуск газировки, аналогичной известным западным брендам, ушедшим с российского рынка. В настоящее время „Мегапак“ не только вносит существенный вклад в экономику, но и является социально ответственным предприятием за чистоту окружающей среды», — добавил глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

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