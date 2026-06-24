Компания «Лебер» поддержит обновление общественных пространств в городах Золотого кольца

Производитель детских и спортивных площадок «Лебер» из Московской области присоединился к федеральной инициативе по обновлению общественных пространств в городах Золотого кольца России. В ближайшие два года компания безвозмездно передаст оборудование нескольким городам этого знаменитого туристического маршрута.

Соглашение о сотрудничестве подписано между Министерством экономического развития РФ, Центром стратегических разработок и компанией «Лебер». Проект реализуется в рамках подготовки к 60-летию туристического маршрута, которое будет отмечаться в 2027 году.

В течение двух лет компания «Лебер» передаст оборудование в дар городам: Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострома, Иваново, Плес, Муром и Суздаль. Конкретные места для установки площадок будут определены совместно с кураторами проекта на местах.

«В прошлом году города Золотого кольца посетили 24 миллиона гостей. Участие в инициативе — наша возможность внести реальный вклад в развитие внутреннего туризма», — отметил директор по маркетингу компании «Лебер» Игорь Шаповалов.

По его словам, современные игровые пространства будут органично вписываться в исторический облик городов и создадут безопасную среду для активного отдыха. Миссия «Лебера» в этом проекте — сделать путешествия по Золотому кольцу комфортными не только для взрослых, но и для детей.

Производство компании «Лебер» расположено в Мытищах. Предприятие специализируется на выпуске детских игровых и спортивных площадок, которые поставляются как на российский рынок, так и за рубеж.