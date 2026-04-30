Компания «Криогенмаш» представила новые продукты на международной выставке

Компания «Криогенмаш» из Балашихи приняла участие в 20-й международной выставке вакуумного и криогенного оборудования и технологий «VacuumCryoTech». Мероприятие проходит в Москве с 28 по 30 апреля и собирает представителей более 60 компаний.

На выставке «VacuumCryoTech» компании демонстрируют технологические достижения и новинки в области вакуумного и криогенного оборудования, контрольно-измерительных приборов, IT-решений, систем управления, а также материалов и услуг по ремонту и сервисному обслуживанию.

Балашихинский «Криогенмаш» показал несколько новых продуктов, включая детандер для природного газа и криогенную гелиевую и водородную арматуру. Эти продукты востребованы на отечественном и зарубежном рынках.

Генеральный директор компании Евгений Матвеев рассказал, что основная роль арматуры — обеспечение надежной работы всего криогенного оборудования, производимого предприятием. Он также отметил, что сложные экономические условия показали: продукция предприятия дешевле и надежнее зарубежной. Сейчас в планах наращивание производства арматуры и проработка организации экспорта.