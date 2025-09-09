Компания «Ялка» завершила первый этап строительства комплекса в Балашихе

Компания «Ялка», резидент индустриального парка «Демидов», расположенного в городском округе Балашиха, успешно завершила первый этап строительства производственно-административного комплекса по выпуску оборудования для систем вентиляции и холодоснабжения. Возведение объекта ведется в три этапа.

В настоящее время компания приступает к строительству второго производственного здания площадью более 1300 квадратных метров, что позволит расширить производственные мощности и повысить эффективность работы.

Компания «Ялка» переехала из Москвы в Балашиху и стала резидентом индустриального парка «Демидов» в сентябре 2024 года. Основанная в 2013 году компания специализируется на производстве инновационного энергосберегающего климатического оборудования. В разработке технологий и организации производства участвовали ведущие специалисты климатической отрасли России.

В рамках государственной программы импортозамещения «Ялка» получила земельный участок в аренду на территории индустриального парка по льготной ставке — всего один рубль в год. Запуск нового производства на территории городского округа запланирован на 2027 год.

Развитие промышленного потенциала Балашихи и создание современных производств, таких как «Ялка», способствует укреплению экономической базы региона, созданию новых рабочих мест и повышению уровня технологической независимости страны.