Компания из Зарайска нарастила выпуск кормов для животных

В 2022 году в Зарайске начала работу компания «Амиго», которая занялась производством кормов для животных. Сначала над созданием продукции трудились всего три сотрудника и основательница компании. Ассортимент ограничивался одной линейкой эконом-класса на основе пшеницы и кукурузы.

Со временем компания разработала еще две линейки, включая суперпремиум-класс. Одним из новинок стала мясная каша «Рыбный кулеш», которую достаточно заварить на 15 минут для получения готового корма.

Сейчас завод производит 40 тонн кормов в месяц, а в штате работает 15 местных жителей Зарайска.

По словам основателя компании, «Амиго» делает ставку на честное качество. Сотрудники кормят своей продукцией собственных животных, а все, что указано на этикетке, закладывается в точной пропорции по рецепту технолога. Все процессы соответствуют санитарным нормам и стандартам.

С момента основания предприятие приобрело новое оборудование, разработало новые рецепты и технологии. Для дальнейшего расширения компания ищет инвестиции. Производство открыто для тех, кто хочет попробовать себя в этой сфере.