Компания из Воскресенска нарастит производство бытовой химии

Руководитель компании Ольга Смыслова по образованию химик-технолог. Женщина прошла долгий путь, чтобы открыть бизнес и наконец-то продвигать продукцию в своем городе.

«Я люблю свой город, я хочу, чтобы он развивался и чтобы дети гордились нами. Мы стремимся построить свое производство. Думаю, у нас это получится к 2026 году», — сказала заместитель генерального директора ООО «Профкосметик» Ольга Смыслова.

Компания «Профкосметик» открылась в 2021 году, но уже может похвастаться сотрудничеством с более чем 20 партнерами и разнообразием продукции. Здесь выпускают детские шампуни, профессиональную косметику для волос, элитные и солнцезащитные крема. В месяц компания отгружает порядка 150 тысяч единиц продукции. Сейчас на предприятии активно ведется разработка линии автохимии.

«У нас в Воскресенске много талантов, тем более Ольга по образованию химик — сама разрабатывает рецепты. Раз зарубежные партнеры этим пользуются, значит, это делается качественно. Ольга обратилась за землей, мы этот вопрос решим, будем во всем поддерживать», — сказал глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

Ольга Смыслова входит в сообщество «Нежный бизнес»: получает поддержку от единомышленников, участвует и побеждает в профессиональных конкурсах.

«Мы были горды, что она 1-е место заняла по нашему городу в „Нежном гранте“. Радуемся успеху, видим, как растет производство», — отметила лидер бизнес-сообщества «Нежный бизнес» в Воскресенске Елена Нагаева.