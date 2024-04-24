Компания из Солнечногорска отправит гумпомощь бойцам СВО | 360°

Подмосковье 24 апреля 2024, 11:36 Компания из Солнечногорска отправит гумпомощь бойцам СВО Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

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Крупнейший поставщик бытовой химии «ЕвроТек» присоединился к акции «Вместе к Победе» в Солнечногорске. Акция проходит в строительных магазинах «Строй-Сервис» и направлена на помощь бойцам специальной военной операции.

Представитель компании доставил в пункт сбора помощи более двух тонн бытовой химии. В ближайшее время груз направят в военный госпиталь, а также в зону боевых действий.

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«К акции, которую в „Строй-Сервис“ запустили в прошлом году совместно с фондом „Дари Добро“, присоединяются новые участники. Благодарю каждого за предоставленную помощь! Напомню, что сейчас для участников СВО и их семей действуют региональные меры поддержки, в числе которых компенсация платы за ЖКУ, льготы на транспортный налог и путевки в лагеря для детей», — отметил муниципальный депутат Алексей Мартиросян.

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил жителей региона за участие в акции «Доброе дело».

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