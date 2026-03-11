Компания из Серпухова воссоздает ткацкие станки по старинным образцам

На форуме креативных индустрий, который прошел 11 марта в серпуховском выставочном центре, компания «Экояр» представила свои ткацкие станки. Оборудование воссоздано по старинным образцам и пользуется спросом у жителей всей страны.

Ткачество переживает второе рождение, рассказала участница форума, преподаватель по ткачеству и исторический реконструктор Наталья Симакина. По ее словам, станки приобретают для домашнего творчества, для оснащения кружков и секций. Также популярны занятия по ткачеству для людей с ограниченными возможностями.

Ткачество возвращается не как забытое ремесло, а как современная практика, отвечающая на запросы времени — на осознанность и потребность в самовыражении.

Выбор оборудования широк: от компактного недорогого станка из фанеры до профессионального прочного ткацкого станка из бука с металлическими элементами. На таких станках можно создавать ткани для раскроя, палантины, декоративные гобелены и коврики из душистых трав для бани.

Особенно популярен экологический вид ткачества из текстильной полосы, так называемые «бабушкины половички». На ткацком станке можно быстро переработать старые простыни, пододеяльники или поношенные футболки в красивые половички и другой текстиль для интерьера.