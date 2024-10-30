Компания из Сергиева Посада вышла на китайские маркетплейсы

Производитель косметики из Сергиева Посада начнет продавать свою продукцию на китайских онлайн-платформах Pinduoduo и Industry Stock. Под брендом Elian Russia компания выпускает декоративную косметику, которая представлена в крупнейших российских магазинах, а также экспортируется в Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Киргизию, ОАЭ и Ирак. Об этом сообщили в Мининвесте региона.

«С начала прошлого года компания выпустила на своем предприятии в Сергиево-Посадском городском округе более 20 миллионов единиц косметической продукции. В этом году компании удалось увеличить долю продаж декоративной косметики бренда ELIAN RUSSIA на 30%», — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, в 2025 году компания планирует расширить производственные площади еще на 550 квадратных метров. Инвестиции в проект составят 80 миллионов рублей, а для местных жителей создадут 25 рабочих мест.

Напомним, с 1999 года группа компаний Elian разрабатывает и производит косметику под собственным брендом и по заказу клиентов. Сырье для производства в основном поступает от российских поставщиков, а вся продукция проходит проверку в лабораториях компании и авторизованных лабораториях Москвы и Подмосковья.

В России косметика Elian продается на маркетплейсах и в сетевых магазинах «Магнит Косметик», «Золотое Яблоко», «Летуаль», «Рив Гош» и других. Генеральный директор Elian Ксения Бондаренко сообщила, что на предприятии выпускают декоративную косметику для лица, глаз и губ, а также лаки и средства для ногтей. Ассортимент бренда насчитывает более 110 позиций, и в первом квартале 2025 года его планируют расширить до 150 наименований.