Компания из Сергиева Посада создает уникальные противопожарные системы

В городе Сергиев Посад компания «Каланча» производит противопожарное оборудование, не имеющее аналогов в мире. Она разрабатывает и выпускает модули газопорошкового и порошкового пожаротушения, которые обеспечивают безопасность объектов в нефтегазовой, металлургической, энергетической отраслях и на крупнейших промышленных предприятиях.

Установки компании основаны на собственных разработках, а 90% комплектующих производится на предприятии. Модули состоят из прочного корпуса из антикоррозийных материалов, специального огнетушащего состава и системы быстрого распыления. При срабатывании системы создается плотное облако порошка, которое эффективно блокирует доступ кислорода к очагу возгорания и полностью локализует открытый огонь за секунды.

Модули применяются на объектах, где нет доступа для людей: нефтехранилищах, газопроводах, складах, производствах. Есть установки пожаротушения на транспорте. Система срабатывает автоматически, минимизируя ущерб.

Сейчас компания завершает разработку системы тушения установок с обращением сжиженного природного газа и защиты резервуарных парков от пожаров, вызванных беспилотниками и ракетами.

Предприятие работает на рынке более 30 лет. В скором будущем новое производство будет располагаться на территории индустриального парка М-8 в поселке Сватково Сергиево-Посадского округа.