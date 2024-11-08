Компания из Щелкова выступит на выставке сельхозтехники в Краснодаре

С 19 по 22 ноября в Краснодаре пройдет 31-я международная выставка сельскохозяйственной техники и оборудования «ЮГАГРО 2024». Подмосковная компания «Щелково Агрохим» также примет участие и поделится опытом в области защиты растений и виноградарства.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что участниками выставки станут более 600 компаний. На «ЮГАГРО 2024» соберутся представители фермерских хозяйств, агрокомплексов, госструктур и банков.

В программе — круглые столы и обсуждения актуальных вопросов сельского хозяйства. В ведомстве подчеркнули, что такие дискуссии важны для формирования экспертного мнения и развития агропромышленного комплекса.