Компания из Щелкова примет участие в международной выставке технологий

Щелковская компания «Метиз» примет участие в девятой международной специализированной выставке «Интеграция-2025», которая состоится с 8 по 10 апреля 2025 года в Москве, в Тимирязев Центре. Там «Метиз» продемонстрирует свои разработки в области протезирования, включая новейшие модели и зарекомендовавшие себя технологии.
В линейке компании представлены протезы от стоп до высокотехнологичных коленных модулей и бионических кистей. Модели будут показаны в реальных условиях эксплуатации, что позволит посетителям оценить их функциональность и удобство.
В числе участников выставки — пользователи протезов кистей MaxBionic by Metiz Алексей Транцевой и Алексей Мутин, которые поделятся своим опытом использования продукции компании.
Выставка «Интеграция» является ключевым мероприятием в России, посвященным ассистивным технологиям. На ней ведущие компании из разных стран представляют продукты, способствующие повышению качества жизни людей с ограниченными возможностями.
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