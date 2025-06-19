Компания из Реутова создала стенды для участников ПМЭФ

Компания «4 вида» из Реутова приняла участие в создании выставочных пространств для Петербургского международного экономического форума. Ее клиентами стали банк ВТБ, группа компаний «Дело», IT-компания «Позитив Технолоджи», а также представительства Республики Татарстан и Тульской области.

Выставочные стенды на форуме визуально представляют компании и регионы, помогают наладить контакты. Специалисты начинают создавать экспозиции за несколько месяцев до старта делового события. Генеральный директор и один из учредителей компании «4 вида» Виктор Зарудный подчеркнул, что работа на Петербургском международном экономическом форуме — это знак доверия профессионализму сотрудников студии.

«В этом году мы создавали масштабные деловые пространства для ключевых участников форума — ведущих корпораций и стратегически важных регионов страны. Мы ценим возможность воплощать такие значимые проекты», — добавил Виктор Зарудный.

Отметим, что компания «4 вида» работает на рынке 20 лет и реализовала уже свыше двух тысяч проектов. Это предприятие полного цикла, где все начинается с разработки концепции и заканчивается монтажем стенда на площадке.